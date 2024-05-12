Прибутки обмежуватимуться до 2030 року: розвідка Британії аналізує рекордні збитки "Газпрому"
Джерело:Ministry of Defence
Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд інформації про рекордні збитки російської державної компанії "Газпром".
Про це йдеться в огляді про війну Росії проти України Британської розвідки. Там нагадали, що "Газпром" прозвітував про найбільший річний збиток за останні 25 років.
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Доходи впали на 30%
Зокрема, у 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, це призвело до річного чистого збитку у близько 6,9 мільярда доларів.
"Вторгнення Росії в Україну і подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому"", – ідеться у звіті розвідки.
Прибутки обмежуватимуться до 2030 року
Припускають, що повна переорієнтація експорту "Газпрому" з європейських ринків продовжуватиме обмежувати прибутки компанії щонайменше до 2030 року.
Попри те, що "Газпром" зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5 до 10 % втрачених європейських продажів у 2023 році,
– додають оглядачі.
Імовірно, збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "Сила Сибіру 2".Зверніть увагу! Високе оподаткування доходів "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки.
У 2023 році "Газпром" сплатив до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету Росії,
– зазначає британська розвідка.
Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%, додали у відомстві.
Чому знижується дохівд "Газпрому"Усе через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 мільярда кубометрів.
Збитки "Газпрому": головне
- Російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 мільярдів рубів (6,84 мільярда доларів) після чистого прибутку 1,23 трильона рублів, який фіксували за рік до цього.
- До прикладу, у 2021 році російський газовий монополіст отримав 2,68 трильйона рублів чистого прибутку.
- Востаннє "Газпром" повідомляв про збиток ще у 1998 році.