Рекордно багато: 83% українців хочуть, щоб єдиною державною мовою була українська

Абсолютна більшість, а саме 83%, українців за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.

Безпрецедентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинуло й на ставлення до статусу мови. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Українці хочуть, щоб єдиною державною мовою була українська

За результатами опитування, 83% українців хочуть, аби українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.

За надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а тепер – лише 7%. У мирний час це традиційно підтримували жителі південних та східних областей. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а наприкінці березня 2022 року їхня кількість зменшилась майже вдвічі.



Рекордно багато українців за українську як єдину державну мову / Інфографіка "Рейтингу"

Деталі про опитування

У межах дослідження методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1 000 українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитування провели 19 березня.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.