Про це заявив в інтерв'ю заступник командира 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", депутат Київради Олесь Маляревич.

"Якщо зараз, під час війни, а вона триває вже майже п'ятий рік, нічого не робити: не ремонтувати дороги, не ремонтувати мости, то наше місто просто перетвориться на Готем-Сіті (вигадане місто з коміксів про Бетмена, – 24 Канал), де все буде зруйноване. А потім доведеться витрачати ще більше ресурсів, щоб це відновити. Ну і якість проживання в місті погіршиться одразу", – сказав Олесь Маляревич, відповідаючи на питання, чи потрібно під час війни витрачати бюджетні кошти на ремонт вулиць та будівництво нових розв'язок.

Військовий зазначив, що багато робіт виконуються на цільові кошти іноземних партнерів.

Є, наприклад, Європейський інвестиційний банк, в якого є різні міжнародні програми. І він не дає кошти на війну, він дає кошти на розвиток транспортної галузі. І ці кошти теж додатково приходять у бюджет Києва. Тому якось цей баланс у столиці треба підтримувати, якщо відповідати на це питання по-нормальному, без популізму,

– відзначив Олесь Маляревич.

Він також заявив, що відповідальність за захист енергетичних об'єктів столиці лежить на військових, а міська влада може хіба що допомогти їм фінансами.

Якщо глобально, то місто Київ треба захищати Силами оборони, а саме ППО. А у міста окремо таких ресурсів немає. Максимум, що можна зробити – купити бригадам засоби для того, щоб вони більше нищили "Шахедів", наприклад,

– резюмував заступник комбрига.

Раніше з багатьох регіонів почала надходити інформація, що під час потепління разом зі снігом "сходить і асфальт". Люди скаржилися, що навіть на дорогах загальнодержавного значення утворилися ями, які становлять небезпеку для учасників дорожнього руху та уповільнюють логістику.