Ремонти продовжуються: у Львові перекрили ще одну вулицю – схема об'їзду

У Львові 19 липня перекрили для проїзду частину вулиці Шумського, яка з'єднує вулиці Генерала Чупринки та Княгині Ольги. Об'їзд відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми.

Для руху транспорту перекрили ділянку від вулиці Нагірних до Сарненської. Тут ремонтуватимуть дорогу.

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Частину вулиці Шумського перекрили на ремонт

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що 19 липня перекрили рух транспорту на частині вулиці Шумського. Обмеження діятиме протягом місяця – до 20:00 19 серпня.

Для проведення ремонту дорожнього покриття на вулиці Шумського від сьогодні й до 19 серпня 2021 року буде перекрито рух транспорту на ділянці від вулиці Нагірних до вулиці Сарненської,

– повідомили в ЛМР.

Об'їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху. Департамент житлового господарства та інфраструктури мерії перепрошує за незручності.

Схема об'їзду вулиці Шумського / Фото ЛМР