Чому сотні тисяч громадян виступають проти реорганізації Одеської юридичної академії

12 лютого 2025 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження №111-р "Про реорганізацію Національного університету "Одеська юридична академія", яким заклад вищої освіти повинен бути приєднаним до ОНУ ім. Мечникова.

14 лютого на загальній конференції трудового колективу викладачі та студенти Академії одноголосно засудили видання Кабміном неправомірного розпорядження, а також прийняли рішення звернутись до Президента України та інших органів влади за захистом своїх прав, повідомляє 24 Канал.

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Колектив Одеської юракадемії обґрунтовує своє рішення відсутністю будь-яких об'єктивних причин та критеріїв, за якими приймалось розпорядження уряду, а також тим, що МОН не провело консультацій з органами самоврядування університету та не надало реальних гарантій збереження трудових прав колективу. Через це, більше 1000 викладачів можуть втратити робочі місця, а студенти опинилися під загрозою бути "виселеними" з навчальних корпусів та гуртожитків, як це траплялось під час реорганізації інших університетів.

Одразу після зборів трудового колективу тисячі студентів розпочали масові акції протестів із закликом до Президента України налагодити діалог та скасувати розпорядження про реорганізацію вишу.

#SAVE_NUOUA / Фото надані 24 Каналу

"Рейдерське захоплення" Міністерством успішного університету з багаторічною історією та традиціями викликали обурення у суспільстві. За короткий час до студентів приєднались випускники й батьки, представники профспілок та всеукраїнських студентських об'єднань, десятки профільних і спортивних організацій разом із тисячами спортсменів, а також сотні тисяч небайдужих громадян України.

Звернення студентів НУ "ОЮА" до Президента України: дивіться відео

До мене особисто звертаються з Верховного Суду, Конституційного Суду України, Вищого антикорупційного суду України, органів прокуратури всіх рівнів, слідчих, правоохоронних, інших центральних та місцевих органів публічної влади. Звідусіль звучить одне питання – як таке можливо? Як можна реорганізовувати лідера освітнього простору, котрий за кількістю абітурієнтів, працевлаштуванням випускників, якістю освітніх програм та матеріально-технічної бази випереджає більшість освітніх установ України?!

– зауважив в інтерв'ю голова профкому Університету, Заслужений юрист України, професор Володимир Завальнюк.

З плином часу підтримка Університету не лише не згасла, а тільки зросла. 14 березня 2025 року реорганізацію Одеської юридичної академії визнала недопустимою зокрема і Рада адвокатів України. Вищий орган адвокатського самоврядування (а це 47 тисяч діючих адвокатів!) звернувся до Президента України, Кабміну та МОН із вимогою зберегти Одеську юракадемію як самостійний заклад вищої освіти, а також захистити конституційні права викладачів та керівництва: фундатора університету і голови Вченої Ради Сергія Ківалова, ректора Олега Тодощака та проректорів.

Слідом за Радою адвокатів України звернення до Президента України надіслала найбільша в країні професійна організація правників – Союз юристів України. Його членами є сотні тисяч представників правничої професії!

"Плідне співробітництво між установами та Одеською Юракадемією стало можливим завдяки тому, що НУ "ОЮА" є унікальним закладом освіти, який успішно функціонує з 1997 року та є одним із флагманів вищої освіти в науково-освітньому просторі України, у якому навчається майже 8 тисяч студентів, працює майже тисяча працівників (з яких 333 доктори наук та кандидати наук, 15 академіків та членів-кореспондентів Національної академії правових наук України)", – йдеться у листах організацій до Президента України.

Звернення Союзу юристів України до Президента України / Фото надане 24 Каналу

А декілька днів тому підтримку Університету висловив конституційний орган державної влади та суддівського врядування – Вища рада правосуддя.

"Висловлюємо вдячність Національному університету "Одеська юридична академія" за багаторічну співпрацю, зокрема в межах укладеного Меморандуму про співробітництво між Національним університетом "Одеська юридична академія" та Вищою радою правосуддя від 11 вересня 2020 року, а також за неоціненний внесок у розвиток юридичної освіти та підготовку майбутніх фахівців у сфері юриспруденції. Вища рада правосуддя підтримує збереження вищих навчальних закладів, які забезпечують високий рівень підготовки фахівців у галузі права. Правнича освіта має розвиватися в умовах стабільності та безперервності!" – йдеться у зверненні.