59-та бригада стала штурмовою бригадою безпілотних систем

59-та мотопіхотна бригада стала штурмовою бригадою безпілотних систем і увійшла до сил безпілотних систем ЗСУ. Підрозділ посилили для виконання завдань розвідки та ударів дронами, зокрема під час оборони Покровська.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку бригади. Зміни набули чинності 3 січня 2025 року, що свідчить про активне розширення ролі безпілотників у сучасній війні.

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59-та бригада стала ударним підрозділом дронів

Відтепер бригада не входить до складу Сухопутних військ ЗСУ, а стала частиною сил безпілотних систем Збройних Сил України. У рамках реорганізації підрозділ став однією з окремих бригад сил безпілотних систем, що отримала розширені можливості для ведення розвідувальної та ударної діяльності.

На сьогодні бригада виконує завдання з оборони міста Покровськ, використовуючи унікальні можливості FPV-дронів для розвідки та ураження ворога.

Важливо зазначити, що ще до реорганізації у складі бригади діяв батальйон безпілотних систем "Хижаки Висот", який спеціалізувався на розвідці та ударах безпілотниками.

Окрім цього, реорганізація 59-ї бригади є частиною масштабного реформування підрозділів ЗСУ. Так, раніше був реорганізований і 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра". Його командир Роберт Бровді повідомив, що підрозділ розширив кількість особового складу, збільшив свої можливості й став 414-ю окремою бригадою безпілотних авіаційних систем у складі морської піхоти ЗСУ.