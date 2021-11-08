На реперів Тревіса Скотта і Дрейка подали до суду через загибель фанів на концерті
Джерело:Daily Mail
У Техасі на музичному фестивалі через тисняву загинули 8 людей. Відвідувач заходу подав позов проти реперів Тревіса Скотта та Дрейка через "підбурювання до натовпу".
Зокрема, 23-річний Крістіан Паредес з Техасу має намір стягнути з реперів суму в понад 1 мільйон доларів.
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Позов на реперів Тревіса Скотта і Дрейка
Відвідувач фестивалю хоче отримати компенсацію за травми та медичні витрати, оскільки він також постраждав під час заходу. Паредес стверджує, що співаки спровокували натовп і вчасно не зупинили концерт.
Відповідно до скарги, спеціальний гість фестивалю Дрейк "вийшов на сцену разом із Тревісом Скоттом і допоміг спровокувати натовп". Паредес вважає, що репери продовжували виступати, "коли натовп вийшов з-під контролю", хоча не повинні були робити це.
У тексті позовної заяви йдеться про те, що відвідувачі просили охоронців, найнятих Live Nation Entertainment, про допомогу, але їхні слова ігнорували.
Паредес стверджує, що люди постраждали й загинули через "недбалість, безвідповідальність і необережність відповідачів, їхніх агентів, службовців і працівників щодо володіння, управління, технічного обслуговування, експлуатації, нагляду та контролю за приміщенням".
Смерть фанів на фестивалі в Техасі
- 5 листопада у Техасі стартував музичний фестиваль Astroworld Festival, засновником якого є репер Тревіс Скотт.
- Саме його виступ перетворив ніч відкриття на фільм жахів. Через страшну тисняву загинуло щонайменше вісім фанів зірки. Крім того, десятки людей постраждали.
- Репер кілька разів призупиняв свій виступ, потім знову відновлював його. Однак, коли стало очевидно, що постраждало багато людей, організатори зупинили концерт.
- Скотт заявив, що він "спустошений" через жертв та не може "уявити собі щось подібне".