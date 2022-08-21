російські органи використовують репресії, – Чубаров повідомив, що фсб тисне на кримських татар

З початку окупації Криму росією кримські татари зазнають постійних репресій. Після 24 лютого тиск окупантів на кримськотатарський народ ще більше посилився.

Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, у серпні фсб почала нову хвилю затримань кримських активістів.

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Як зазначив Чубаров, це потрібно окупантам, аби контролювати настрої та поведінку населення окупованого півострова.

Через Крим перекидається велика кількість військової техніки. Також через півострів назад до росії переправляють тіла вбитих російських військових. Люди бачать всі наслідки війни, тому російські каральні органи в Криму використовують репресії як спосіб контролю над кримським суспільством,

– наголосив він.

Нові затримання кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що в середині серпня російські силовики за 1 день провели обшуки у 6 родин кримських татар у Джанкойському районі, 6 чоловіків затримали.

Їм висунули звинувачення у причетності до терористичних організацій. Вони зараз ув'язнені, далі буде так зване "слідство" і суд. Це чергова група кримських татар, які можуть бути засуджені до великих термінів ув'язнення,

– зазначив Чубаров.

Він додав, що росія намагається подавити настрої кримських татар і витіснити їх за межі Криму. Для цього окупанти "шиють" активістам справи за найважчими статтями російського кримінального кодексу: диверсії, належність до терористичних організацій та зазіхання на територіальну цілісність російської федерації.

Помста за вибухи в Криму

Чубаров не виключає, що російська влада спробує "повісити" на затриманих кримських татар вибухи у тимчасово окупованому Криму. Він також припустив, що будуть нові затримання.

Окупанти можуть стверджувати, що ці групи керувалися нібито з відповідних військових структур з України. Вже було повідомлення, що затримані "терористи", як їх називають росіяни, виконували команди з Києва,

– сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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