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      Решение принимает лично Путин: украинский журналист Асеев уже более двух лет в плену "ДНР"

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      Станислава Асеева более двух лет в тюрьме "ДНР"
      Станислава Асеева более двух лет в тюрьме "ДНР" / Фото из открытых источников

      Более двух лет Станислав Асеев (Васин) находится в тюрьме "ДНР". Он – журналист и публицист, писавший для центральных СМИ в Украине – "Зеркало Недели", "Украинский тиждень", "Радио Свобода", УП и т.д.

      За эти два года, не произошло ни одного заседания суда по делу Стаса. Напомню, что его, как и большенство пленных журналистов, обвиняют в шпионаже.

      Я специально не поднимал эту тему публично продолжительное время, дабы не давать ей какой-либо политической окраски.

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      За это время мы встречались с такими людьми, что я и представить себе не мог, что окажусь с ними в одной комнате или на одной телефонной линии. Мы вели переговоры через религиозные организации, через политиков самого высокого уровня и даже с некоторыми представителями "ДНР". Пытались выкупить. Пока все тщетно...

      Не буду рассказывать подробности всего этого процесса, скажу одно за это время, я убедился, что по этому вопросу решение принимает лично Владимир Путин. И только с представителями Кремля в этом вопросе можно о чем-либо договариваться.

      Знаю точно, что Стас жив и держится. До него доходит информация о том, как мы его поддерживаем. Это придает ему веры и оставляет надежду на освобождение.

      19 июня очередное заседание Минской группы, где будут поднимать вопрос обмена пленных. Хочется пожелать сил участникам минского процесса, дипломатам, будущим новым парламентариям и президенту. Нужно очень постараться, чтобы вернуть из ада Стаса и многих других, которые пострадали и долгое время находятся в заключении, не видя родных и близких.

      Автор: Егор Фирсов
      Источник: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Українці в полоні РФ Окуповані території
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