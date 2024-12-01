На Полтавщині знайшли зниклу 9-річну дівчинку без ознак життя

У місті Решетилівка Полтавської області 30 листопада зникла 9-річна дівчинка. Знайшли дитину вже без ознак життя в місцевій водоймі.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі 9-річної дівчинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

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Інформація від родичів про зникнення дівчинки надійшла до правоохоронців близько 17 години 30 листопада. Вказується, що на пошуки дитини одразу орієнтували особовий склад територіального підрозділу поліції та громадськість.

У ході пошукових заходів дитину виявили в місцевій водоймі. На жаль, без ознак життя,

– ідеться в повідомленні.

Правоохоронці вказали, що наразі причини та обставини трагедії зʼясовує слідчо-оперативна група поліції.

Як повідомляє "Суспільне" із посиланням на речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, тіло дівчинки направили у бюро судмедекспертизи для з'ясування причини смерті. Відомо, що кримінальне провадження у цій справі розпочали за статтею 115 КК України "Умисне вбивство".