Чечня від цього не розвалиться, – Кадиров призначив 26-річного племінника віцепрем'єром

Рамзан Кадиров пробив чергове дно. Нещодавно він призначив свого 26-річного племінника Хамзата Кадирова віцепремєром Чечні.

Про це повідомили російські ЗМІ. Голова країни зазначає, що "республіка від таких кадрових змін не розвалиться", передає 24 Канал.

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Кому довіряє, того і призначає

Кадирову неодноразово заявляли про його, так би мовити, неправильну кадрову політику. У відповідь очільник Чечні спроможний лише скиглити та поливати усіх брудом.

Різні "політологи" та "експерти" (саме у лапках) люблять розмірковувати про Закон, коли справа стосується моїх родичів-держслужбовців. Послухати їхні страшилки, то вся республіка розвалиться через те, що серед сотні тисяч службовців у регіоні кілька моїх близьких родичів,

– написав Кадиров.

"Кілька", в його уявленні, – це третина зі 158 чиновників у республіці. Саме така кількість родичів Кадирова перебувають на державних посадах Чечні.

За словами Кадирова, у будь-якій установі попит на його родичів у десятки разів більший.

"Оскільки їм потрібно доводити, що вони працюють не завдяки мені, а всупереч. Кому довіряю, того й призначаю. Мені важливі результат і самовіддача, а не те, що скаже якийсь буквоїд-політолог з артіля "Марна праця", – заявив Кадиров.

Що відомо про племінника Кадирова

2 лютого стало відомо, що Хамзат Кадиров, 26-річний племінник голови Чечні Рамзана Кадирова, був призначений на посаду міністра майнових та земельних відносин республіки та став віцепрем'єром.

Кадиров зазначив, що "Хамзат – талановитий та виконавчий керівник". За його словами, племінник показав свої справжні таланти, коли "досяг високих результатів на попередніх посадах".

Зауважимо, що раніше він був міністром спорту республіки, а також обіймав посаду голови Курчалоєвського району.

Не всі родичі Кадирова такі талановиті

Хасана Ібрагімова – племінника Рамзана Кадирова – затримали у тимчасово окупованому Сімферополі. Ібрагімов – "смотрящий" за тимчасово окупованими територіями України.

Разом з Ібрагімовим затримали ще 4 представників тікток-військ. Усі вони – винні у жорстокому побитті місцевого жителя. Він заступився за свою дівчину. До неї чіплявся один з кадирівців.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що інцидент стався у клубі "Монро". Там племінник Кадирова відпочивав зі своїми посіпаками.

Окупанти почали чіплятися до дівчини, яка перебувала у клубі. Коли хлопець заступився за свою дівчину, кадирівці накинулися на нього й почали бити. Тоді вже дівчина почала заступатися за коханого. В результаті кадирівці побили і її. На місце інциденту прибули правоохоронці. Вони затримали кадирівців.