Республіканці заявили, що частина їхньої партії "інфікована" пропагандою Росії

У Конгресі США вже кілька місяців точаться суперечки, через які затягується ухвалення надання допомоги Україні. У Республіканській партії заговорили про вплив російської пропаганди.

Пропагандистські наративи Росії дійшли до США та "інфікували" частину Республіканської партії. Про це заявили конгресмени від Республіканської партії Сполучених Штатів Майкл Маккол та Майк Тернер.

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Це вплинуло на постачання допомоги

У повідомленні вказується, що нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол заявив, що пропаганда Кремля потрапила до США та "заразила" значну частину його однопартійців.

Майк Тернер же зазначив, що Росія маскує антиукраїнські та проросійські наративи, які звучать навіть в Палаті представників.

Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, ​​не так,

– пояснив він.

Також, за словами Тернера, російська пропаганда вплинула на зволікання з допомогою Україні. Він додав, що у міру того, як ця пропаганда поширюється, стає важче сприймати це як битву між авторитаризмом і демократією, якою вона є.

Тернер наголосив, що вони повинні відстоювати демократію. Україні зараз потрібна допомога та підтримка, тому це критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу.

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