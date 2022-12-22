McDonald's відкрив новий ресторан в Києві: будували до повномасштабної війни

У четвер, 22 грудня, для усіх українських шанувальників фаст-фуду, окрім 100 тисяч загиблих окупантів, зробили ще одне свято. У столиці відкрили новий ресторан McDonald's.

Новий заклад відкрили поруч з Оболонською набережною. Ресторан розташований за адресою вулиця Володимира Івасюка, 12-С.

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Заклад матиме особливу концепцію

Як зазначають, ресторан був майже повністю готовий до відкриття ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Новий заклад на Оболоні є другим в Україні флагманським рестораном зі спеціальною концепцією для сімей з дітьми.

Ця концепція передбачає усі зручності для затишного перебування з родиною: облаштовані дитячі гірки всередині та ззовні закладу, розсувні столики, які можна збільшувати для великих компаній, унікальна графіка на стінах у стилі дитячих малюнків.

Варто додати, що у залі ресторану є 254 місця для гостей на двох поверхах, і ще 98 – на терасі. Також працюють 12 екранів терміналів самообслуговування.

Ресторан працюватиме з 7:00 до 21:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Команда видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупинятиме виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.

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