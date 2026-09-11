Росія може вичерпати ресурси для війни до 2028 року: очільник ГУР назвав умову

Росія може втратити потенціал для ведення війни проти України до 2028 року, якщо її військові та економічні втрати залишатимуться на нинішньому рівні. Російська армія щодня зазнає значних втрат, які вже перевищують темпи набору нових військовослужбовців.

Про це заявив голова ГУР генерал-лейтенант Олег Іващенко в інтерв'ю The Times.

Як Росія може вичерпати свої ресурси?

Росія наразі має достатньо військових та економічних ресурсів приблизно на найближчий рік, однак за збереження нинішніх темпів втрат ситуація може суттєво змінитися.

У Росії є військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються до 2028 року,

– сказав він.

Іващенко навів дані щодо щоденного поповнення російської армії та її втрат.

"Росія набирає приблизно 1000 осіб на день, іноді 1200. Але погляньте на ці цифри втрат. Вчора – 1410, позавчора – 1551. З них 835 осіб – близько 60 відсотків – загинули в бою", – повідомив він.

Він також зазначив, що такого високого співвідношення загиблих до поранених раніше нібито не фіксували в історії збройних конфліктів.

Західні спецслужби загалом підтверджують оцінки щодо значних російських втрат. За їхніми даними, щомісячні втрати Росії можуть перевищувати кількість новобранців приблизно на 6 тисяч осіб.

Окремим фактором, який збільшує втрати на фронті, Іващенко назвав розвиток безпілотників та використання штучного інтелекту. Нові технології дозволяють швидше виявляти цілі та завдавати точніших ударів, а евакуація поранених у зоні постійного спостереження стає дедалі складнішою.

Україна оцінює загальні втрати російських військових від початку повномасштабної війни у понад 1,5 мільйона осіб. Водночас незалежні оцінки західних аналітичних центрів є дещо нижчими.

Ще 18 місяців бойових дій можуть призвести до понад 765 тисяч додаткових російських втрат. Водночас глава ГУР заявив, що значні втрати впливають і на моральний стан російського суспільства та військових.

Бойовий дух дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. Настрої серед російського населення теж пригнічені: більшість людей насправді не хочуть війни,

– каже він.

Іващенко також різко висловився щодо готовності російського керівництва продовжувати війну.

"Робіть висновки самі про людину, яка хоче вбивати інших людей і захоплювати їхні території", – зазначив генерал.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявляв, що Росія щомісяця зазнає значних втрат у живій силі. Йдеться приблизно про 30 тисяч російських військових убитими та важко пораненими щомісяця.