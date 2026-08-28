Почнемо з того, що голова ЦРУ – людина із вельми специфічним функціоналом. Це саме той випадок, коли посланець багато в чому і є повідомленням. Про це пише Олексій Копитько.

Заради чого Реткліфф не приїхав би до Росії?

Для початку треба усвідомити, заради яких тем точно не мало сенсу спрямовувати цілого очільника ЦРУ до Москви.

По-перше, це війна Росії проти України як така. На цьому треку вже цілий натовп переговірників та "гінців". Жодної нової надприродної інформації для розмови не було. Російський наступ в активній фазі. Для передачі політичних повідомлень є призначені для цього канали – публічні та непублічні.

По-друге, для погроз Путіну якимись ультиматумами (новими санкціями за ескалацію у вигляді мобілізації, застосування ядерної зброї, деструктивної активності в країнах НАТО тощо) – це неправильний персонаж. Він не може змінити прийняте рішення; він лише може спробувати домовитись про рамки (як Бернс у 2021 році).

У цьому випадку треба допускати неприпустиме: США узгоджують із Кремлем модальність підривної роботи в Європі. Але я в це не вірю.

По-третє, жодні питання взаємодії спецслужб не змусять Реткліффа сісти в літак і витратити стільки часу заради плинності. Для цього є заступники, офіційний резидент тощо. Жодних обмінів, жодних питань космосу – це все виключено.

По-четревте, сторонні теми, а-ля ядерна зброя Ірану, передача росіянами розвідданих іранцям тощо – це теж все повз.

Чому ж директор ЦРУ приїхав до Москви?

Навіщо ж такий яскравий персонаж буквально метнувся до Кремля? Я думаю, є лише одна тема – особиста безпека Путіна та стійкість режиму.

Швидше за все, Реткліфф приїхав повідомити, що табакерку вже занесено, а США цим стурбовані. Можливо, їм не подобається угруповання, яке теоретично може прийти до влади.

Підхід російського вождя до оцінки обстановки та його уявлення про майбутнє, де без війни нема чим зайнятися, підганяють тих, хто збирається мати інше майбутнє, вживати заходів.

Прямо здавати змовників США не можуть, бо з ними ніхто не матиме справу. Але американці позначили проблему цілком. Причому, форма повідомлення могла бути така: цього разу ми встигли, а наступного можемо не встигнути, якщо не зникнуть "першопричини" невдоволення.

США не зацікавлені в безладному колапсуванні Росії та масштабній смуті. Їм вигідно зберегти на троні передбачуваного і зав’язлого в проблемах лиходія, поки немає чіткої альтернативи.

Ні Рубіо, ні Венс, ні пара гастролерів не годяться для такого повідомлення. Його не можна озвучити по телефону – тільки якщо напад буквально через півгодини (як у легенді про попередження Путіним Ердогана про арешт, що готується під час путчу). Потрібно дивитися в очі. А директор ЦРУ – саме те. Це якраз його прямий функціонал.

Скоро ми побачимо, повірив Путін Реткліффу чи ні.