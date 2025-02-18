Флешбек з 2022-го: Reuters встановило камеру на Майдані і вело прямий ефір
- Reuters встановило камеру на Майдані Незалежності в Києві та вело прямий ефір
- Після втручання міської влади та реакції громадськості, трансляцію було зупинено.
Британське видання Reuters встановило камеру на Майдані Незалежності і вело звідти прямий ефір. Подібний інцидент вже відбувався у столиці перед початком великого вторгнення.
Вранці 18 лютого стало відомо, що видання Reuters веде прямий ефір з Майдану. Міська влада втрутилася у ситуацію, передає 24 Канал із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
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Reuters транслювало "Майдан" наживо
Відомо, Reuters вело понад 2 години на своїх сторінка в соцмережах, зокрема Facebook, Youtube та X пряму трансляцію із видом на Майдан Незалежності.
Українці з обуренням відреагували на подібну ситуацію.
Ройтерз запустив стрім з готелю "Україна". Цікаво, це в надії зняти роботу ППО чи протесту проти угоди з росіянами? Європі стало трішки сумно і хочеться якось кіна?,
– так прокоментувала інцидент старший консультант з комунікацій у сфері протидії корупції
Київській владі вдалося зупинити стрім.
Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений,
– повідомив Тимур Ткаченко.
Близько 12:40 ефір справді припинили.
Reuters незаконно вело трансляцію з Києва / Фото соцмережі
Зазначимо, що в Україні під час воєнного стану діють обмеження щодо фото та відеозйомки. За порушення цих правил може загрожувати кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, що подібний випадок з Reuters вже мав місце у 2022 році. Тоді видання теж вело прямий ефір з центру Києва під назвою "Київський Майдан в умовах російсько-української кризи". Це сталося за кілька днів до нападу Росії на Україну.