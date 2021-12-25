Ревакцинація в Україні, тисяча за щеплення через Приват та Ощадбанк: новини про коронавірус

У 2022 році всім потрібно буде повторно вакцинуватися проти коронавірусу. Українці почали отримувати "вакцинальну тисячу" через Приватбанк та Ощадбанк. В Японії схвалили перший препарат в таблетках від COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 24 грудня, на коронавірус захворіли 5 276 українців. На жаль, від ускладнень хвороби померли 268 людей. Серед усіх пацієнтів – 378 дітей та 90 медпрацівників. Це трохи менше, ніж днем раніше.

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А от госпіталізованих навпаки побільшало. Так, за минулу добу до лікарень потрапили 1 689 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Днем раніше – 1 646.

Натомість за цей час одужало 15 639 осіб.

Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 63 855 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 29 531;

методом ІФА – 5 477;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 847.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 908;

Вінницька область – 153;

Волинська область – 203;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 390;

Житомирська область – 117;

Закарпатська область – 193;

Запорізька область – 180;

Івано-Франківська область – 177;

Київська область – 362;

Кіровоградська область – 83;

Луганська область – 55;

Львівська область – 375;

Миколаївська область – 127;

Одеська область – 263;

Полтавська область – 308;

Рівненська область – 113;

Сумська область – 111;

Тернопільська область – 121;

Харківська область – 193;

Херсонська область – 41;

Хмельницька область – 218;

Черкаська область – 166;

Чернівецька область – 102;

Чернігівська область – 150.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

захворіло – 3 642 314 осіб;

одужало – 3 423 933 особи;

летальних випадків – 94 700;

За весь час пандемії в Україні:Всього провели 6 656 395 ПЛР-тестувань.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

За добу 24 грудня ще 117 222 людини вакцинували проти коронавірусу. Загалом повністю щепили майже 43% дорослих українців. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина. Додаткову дозу отримали 529 людей.

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Варто зазначити, що як ревакцинальну дозу отримало 367 людей. В Україні її запровадили для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози.

Загальні темпи вакцинації

Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 574 571 людину, з них:

отримали першу дозу – 14 574 569 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 374 911 людина;

отримали додаткову дозу – 1 918 людей;

ревакцинальну дозу – 367 людей.

Загалом провели 27 951 765 щепленнь (це сумарна кількість усіх вакцинацій загалом).

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,

Coronavac – 4 758 634,

AstraZeneca – 1 616 692,

Moderna – 1 455 862,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– вчергове наголосили у МОЗ.

Чи готова бустерна вакцинація для усіх

Віктор Ляшко неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.

Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.

Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Ревакцинація в Україні

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Джерело: "Суспільне"

Людина, яка отримала два щеплення у 2021 році, має за рік звернутися до пункту щеплення і центру вакцинації населення та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.

При цьому вона може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.

Почали виплачувати тисячу за вакцинацію через різні банки

Україна домовилася про постачання достатньої кількості вакцин для того, щоб ревакцинувати двома дозами щонайменше 70% населення.

Джерело: Кабінет Міністрів

З дня офіційного старту програми "єПідтримка" минув майже тиждень. За цей час уже майже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату 1 000 гривень. З 25 грудня клієнти "Приватбанку", "Ощадбанку" та "Укргазбанку" уже можуть отримати кошти. Додати заявку на отримання "вакцинальної тисячі" можна до 29 грудня включно.

Детальніше пояснення про програму "єПідтримка": дивіться відео

Новини про коронавірус у світі 25 грудня

У світі рекордна кількість людей захворіла на коронавірус

Джерело: Worldometers

Впродовж доби у світі виявили понад 814 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували у США. Далі йдуть Індія, Бразилія та Велика Британія.

В Італії та Франції рекорди за кількістю нових COVID-хворих

Загалом станом на 24 грудня у світі виявили понад 279 мільйонів хворих на коронавірус та понад 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Джерело: ANSA

У Франції та Італії зафіксували рекорди за новими випадками зараження на коронавірус. У Франції за минулу добу підтвердили майже 95 тисяч випадків, а в Італії – понад 50 тисяч. В обох країнах такі показники – вперше з початку пандемії.

В Японії схвалили перший препарат в таблетках від COVID-19

Джерело: Jiji Press

В Японії схвалили до застосування лікарський препарат в таблетках для лікування COVID-19. Мовиться про молнупіравір від компанії Merck. Україна теж планує закупити ці ліки.

Молнупіравір – як діє? Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

Санта Клаус має імунітет проти коронавірусу, – заява ВООЗ

Джерело: твітер ВООЗ

Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу, отже він традиційно доставить подарунки дітям по всьому світу. У цьому запевнила керівниця технічної групи підрозділу з надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове. Вона також додала, що ВООЗ дізналася від лідерів низки країн про послаблення карантинних заходів для різдвяного чарівника, щоб він міг потрапити до повітряного простору.

Тому дітям немає про що перейматися – казковий чарівник доставить подарунки дітям, тому що захищений від коронавірусу.