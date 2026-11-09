Додаткова смуга у години пік: на мосту Патона запровадили реверсивний рух

На столичному мосту Патона 9 листопада запрацював реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. Напрямок руху однією зі смуг змінюватимуть залежно від завантаженості переправи вранці та ввечері.

Згідно з повідомленням КМДА, нова схема організації трафіку на мостовому переході на початковому етапі діятиме в тестовому режимі для розвантаження переправи.

Як буде організовано рух на мосту Патона?

У ранкові години, з 7:00 до 10:00, додаткова смуга відкрита для транспорту в напрямку з лівого берега на правий. Увечері, з 16:00 до 20:00, рух нею здійснюється у зворотному напрямку – з правого берега на лівий.

При цьому на мосту Патона постійно залишаються дві вільні смуги для руху в кожному з напрямків. П'ята смуга почергово додається до найбільш завантаженого транспортного потоку відповідно до визначеного графіка.



На мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням / КМДА

Як водіям орієнтуватися за сигналами світлофорів?

Проїзд реверсивною ділянкою регулюють спеціальні світлофори. Зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку, тоді як червоний хрест категорично забороняє в'їзд на смугу.

Жовта стрілка попереджає водіїв про швидку зміну напрямку руху. У такому разі кермувальникам необхідно негайно звільнити смугу та перелаштуватися в бік, куди вказує стрілка.

Якщо реверсивний світлофор вимкнений, виїжджати на цю смугу суворо заборонено Правилами дорожнього руху. Після завершення тестування фахівці оцінять ефективність змін і за потреби підкоригують графік.

Оновлення схем проїзду через столичні мости

Як уже повідомлялося на нашому сайті, резервні схеми сполучення між берегами Києва запроваджують через безпекові виклики та потребу в оптимізації трафіку ключових магістралей.

Зокрема, вантажівки на під'їздах до Північного мосту спрямовують в об'їзд через Подільський мостовий перехід, а вантажний транспорт перед Південним мостом скеровують через Дарницький міст.