Революція Гідності – ключовий етап української історії післярадянського періоду, – Гордійчук

Мирон Гордійчук переконаний, що Революція Гідності стала однією з найважливіших подій в історії незалежної України. За його словами, українцям вдалося відстояти свій суверенітет.

За словами історика, учасника Революції Гідності та завідувача Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка Мирона Гордійчука, якщо б Майдан у 2013 – 2014 роках не вистояв, то в Україні була б така ж ситуація, як зараз у Білорусі. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Революція Гідності стала майданною історією

Мирон Гордійчук переконаний, що українці змогли змінити владу. Однак систему викорінити не вдалося. Та найважливішим є збереження суверенітету України. Історик переконаний, що ми могли втратити значно більше, ніж втратили.

Найважливіше, що вся владна вертикаль залишається в рамках порядку денного Майдану. Революція Гідності – це ключовий етап української історії всього післярадянського періоду. Це "зачаття нації", це майданна історія,

– заявив Гордійчук.

Однак, якщо б Майдан програв, то, на думку Гордійчука, ми були б як в Білорусі, а він сам опинився би у в'язниці. Хоча у ніч перед розгоном 30 листопада активісти, в тому числі й Гордійчук, були готовими до ув'язнення.

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