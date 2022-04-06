Революція чи палацовий переворот: хто і як може скинути Путіна

Варіант із поваленням режиму Путіна розглядається на Заході здебільшого аналітиками. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Трон під узурпатором хитнувся

Ми знаємо, що Захід намагався надати фінансову можливість виростити реальну опозицію в Росії. І, попри все це, Путін і його оточення заблокували будь-яке вільнодумство в країні.

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Можна зробити висновок, що Захід обмежений у своїй можливості підтримувати тих політиків, які могли б у перспективі стати заміною Путіну біля керма Росії. Якщо звернути увагу на слова Байдена у Варшаві про те, що у росіян у самих є можливість змінити владу, можна здогадатися, що Захід прийме зміну влади навіть за результатами революції чи палацового перевороту.



Санкції можуть стати початком кінця путінського кривавого режиму / Фото Getty Images

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Такі слова просто так не звучать. Вони наштовхують на думку про те, що на Заході мають підстави вважати ймовірною зміну влади шляхом усунення Путіна з поста президента за допомогою якихось із цих двох сценаріїв.

Впровадивши понад 7 тисяч санкцій, західні лідери створили підґрунтя для усунення чинного російського президента.

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