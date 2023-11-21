Майбутнє, за яке боровся Майдан, почалося, – фон дер Ляєн заявила, що місце України в ЄС

Україна 21 листопада 2023 року вшановує пам'ять героїв Революції гідності. У цей день президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до українців.

У своєму зверненні до українського народу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що 21 листопада українці відзначають вже десяту річницю з дня, коли розпочався Євромайдан, який вилився у Революцію Гідності. За її словами, навіть через 10 років наша держава тримає курс на членство у Євросоюзі.

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Україніці змінили Європу

Вона зазначила, що зараз майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті стає реальністю.

Фон дер Ляєн підкреслила, що тоді, 10 років тому, українці змінили не лише свою країну, а й всю Європу. Вона наголосила, зо зараз це зрозуміліше, ніж будь-коли.

Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Вона переконана, що майбутнє України в Європейському союзі.

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