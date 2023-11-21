Майбутнє, за яке боровся Майдан, почалося, – фон дер Ляєн заявила, що місце України в ЄС
Джерело:Урсула фон дер Ляєн
Україна 21 листопада 2023 року вшановує пам'ять героїв Революції гідності. У цей день президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до українців.
У своєму зверненні до українського народу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що 21 листопада українці відзначають вже десяту річницю з дня, коли розпочався Євромайдан, який вилився у Революцію Гідності. За її словами, навіть через 10 років наша держава тримає курс на членство у Євросоюзі.
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Україніці змінили Європу
Вона зазначила, що зараз майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті стає реальністю.
Фон дер Ляєн підкреслила, що тоді, 10 років тому, українці змінили не лише свою країну, а й всю Європу. Вона наголосила, зо зараз це зрозуміліше, ніж будь-коли.
Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося,
– наголосила президентка Єврокомісії.
Вона переконана, що майбутнє України в Європейському союзі.
Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв
- В Україні 21 листопада згадують про загиблих героїв під час Революції гідності. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих борців за демократію та європейське майбутнє нашої держави.
- Разом з українським очільником на заході була також перша леді Олена Зеленська та президентка Молдови Майя Санду. Вона прибула в Київ з неоголошеним візитом.
- На честь Революції гідності у містах України також проводили заходи, щоб вшанувати полеглих героїв. Так, у Львові студенти Українського католицького університету організували тиху ходу, щоб вшанувати героїв Небесної Сотні.