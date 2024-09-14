Могли бути залучені 14 десантних катерів: у мережі показали відео рейду ГУР в Чорному морі

У мережі показали відео рейду бійців ГУР Міноборони у Чорному морі 11 вересня 2024 року. Стверджується, що у ході операції розвідники атакували платформу Крим-2 та знищили російський винищувач Су-30СМ.

Попередньо, Головне управління розвідки під час рейду залучило 14 десантних катерів Sea Force.

Дивіться також ЗСУ розбили на Курщині підрозділ російських ВДВ: відео нищівного розгрому

Операція Головного управління розвідки

Відео атаки української розвідки на платформу Крим-2 опублікував керівник ЦПН РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що операція в Чорному морі дозволила знищити обладнання, особовий склад і літак росіян – ймовірно, йдеться саме про Су-30СМ, який збили з ПЗРК. Російський багатоцільовий винищувач упав у море.

Крім кадрів атаки, на відео продемонстровані фрагменти переговорів російських військових, які виявили уламки знищеного літака.

Операція ГУР біля берегів Криму: дивіться відео

Операцію в Чорному морі реалізували бійці спецпідрозділу Тимура ГУР МО України у взаємодії з морським центром "Вікінг", Group 13, групами Квазар, Рекс та Агрегат за підтримки підрозділу Держприкордонслужби "Дозор".

Зазначимо, що ввечері 11 вересня телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на ЗСУ писав, що російський Су-30СМ випустив чотири ракети з шести доступних по вишках у морі, після чого зник з екранів радарів. Наступного дня ГУР підтвердило атаку по літаку з ПЗРК.