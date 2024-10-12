Рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи": як реагують військові на інцидент з перевірками

У Києві військовослужбовці ТЦК та поліція провели рейд біля Палацу спорту на тлі концерту гурту "Океан Ельзи". Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами, затримали, частині виписали повістки.

Подібна ситуація, яка сталася напередодні ввечері, 11 жовтня, спричинила хвилю обурені у суспільстві. На перевірку ТЦК відреагували й також військовослужбовці ЗСУ.

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Як відреагували військові на рейд ТЦК

Український адвокат, військовослужбовець та громадський діяч Масі Найєм зауважив, що наразі є проблема у тому, що коли на кордоні стоїть ворог, а мобілізація відбувається так, що потрапляє до ЗМІ "тільки як висвітлення проблем цивільних з ТЦК та поліцією".

За його словами, є сильне напруження у цивільного населення, так само як і у військових. А негативний шум навколо процесу мобілізації може створювати напругу між двома великими групами нашого суспільства.

Порушення прав людей я засуджую. Так само як і порушення виконання обовʼязків. Але нам важливо зараз згуртуватись навколо пошуку рішення. І не покладатись виключно на державу,

– вважає юрист.

Колишній журналіст, а нині – військовослужбовець ЗСУ Олександр Рудоманов нагадав, що у Резерв+ має бути інформація про паперову повістку. Якщо її надіслали або не отримали та повернули назад в ТЦК, громадянин має бути повідомлений, що повістка, надіслана поштою, вважається врученою.

"Чому? Бо є частина людей, які оновили дані й не живуть за місцем прописки. Є люди, які оновили дані вказавши не ті місця проживання, щоб формально виконати вимогу. Є різні люди. Мабуть, ключове, хто не проти мобілізуватися, не готовий сам іти в ТЦК, чекає повістку, але щось провтикав", – пояснює він.

На його думку, для того, аби не було такої кількості "інформаційного шуму" навколо подібних ситуацій, "було б добре, що держава повідомляла, що "шановний, ми виконали згідно з законодавством оповіщення, ви відмовились отримати його".

Водночас офіцер ЗСУ під ніком "Нічний Сталкер" звернув увагу на те, що наразі у Силах оборони критично не вистачає особового складу. За його словами, наразі у ЗСУ "дійшли до того моменту", коли зброї здебільшого достатньо, але от людей для неї немає.

І на фоні цих розмов мені чхати з великої колокольні на все це ї***е ниття ухилянтів про "негідників з ТЦК". Нам перемога потрібна, а з правами ухилянтів після війни розберемося,

– заявив він.

"Між тиловим суспільством і армією наростає прірва"

Військовослужбовець "Азову" Олександр Аронець переконаний, що подібні рейди з боку ТЦК мають проводитися системно. За його словами, якщо військовозобов'язаний оновив дані, не має проблем з ТЦК, має бронь чи інші законні підстави для відстрочки, то навіть потрібно підтримувати економіку таким чином.

Водночас, на його думку, якщо військовозобов'язаний ухиляється від своїх обов'язків, не оновив дані, не приходить по отриманих ним повістках до ТЦК, то такі люди повинні піддаватись осуду з боку суспільства, а не співчуттям.

Тобто військові – раби, які мають роздобути для всього суспільства перемогу, повинні збивати шахеди, ракети, щоб ті не заважали людям ходити на концерти, і при цьому, ці обов'язки на військових, станом на сьогодні, довічні або до смерті. Суспільство (і депутати, як частина тилового суспільства) не надало військовим опцій для демобілізації. І суспільство зараз захищає не військових, які й роблять можливими концерти в мирних містах, а захищають тих, хто ухиляється від своїх обов'язків,

– наголошує військовий.

Він також нагадав, що кожному доведеться воювати: або у своїй армії, або в армії окупанта. Боєць порадив, що якщо комусь здається, що це "лякалки", варто відкрити карту Deepstate, який щодня робить новинний підсумок дня, і побачити всю загрозу.

"Після вчорашніх "плачів" за облоги, подумайте, у воїнів додалась мотивація щодня іти в окопи з розумінням, що це може бути їх останній день? Сумніваюсь. Прірва росте і прірва може дуже зненацька перетворитись в російську окупацію. І тоді вже буде не до розмов. Будете штурмувати посадки під Варшавою і співати "не моя війна", – резюмував він.

Водночас боєць ЗСУ під ніком "Бахмутський демон" коментує цю ситуацію так: "Що я думаю, армії потрібні люди й повірте як ніхто то відчуваю, а люди в більшості чомусь не йдуть, але хочуть жити в Україні, яку має захистити армія. Поясніть мені ситуацію".

Керівниця медичної служби "УЛЬФ", першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова також невдоволена реакцією суспільства на ситуацію із ТЦК.

І це все ті самі люди, які у 2022 році кричали сонечки зайчики спасіть нас від росіян у Києві у 2024 оруть ганьба поліції, армії. Дякую, дуже обнадійливо та мотиваційно. І ви кажете армія воює за оцих п*****в у Києві,

– зауважила вона.