ТЦК провели рейд на весіллі у Львові, – соцмережі

Увечері 12 жовтня представники ТЦК завітали до готелю "Соната" у Львові. Про це повідомили місцеві соцмережі, поділившись відео з місця події.

У готельному ресторані якраз на той час відбувалося святкування. Про це розказав один із гостей. За словами чоловіка, у його колеги – юриста було весілля.

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Очевидець розповів, що під час святкування з усіх боків "залетіли" військові. Вони нібито увірвалися до приміщення, нікого не питаючи, чи можна зайти. Про те, що ці люди були представниками ТЦК можна було здогадатися по закритих обличчях у балаклавах. Вони начебто почали шарпати людей, а якусь жінку, мовляв ударили. Тоді, каже гість, відвідувачі взяли і вигнали військових. "Це реально беззаконня, яке вже не можна терпіти", – обурюється гість.

На відео, які розповсюдив чоловік, чути як обурені люди, яким зіпсували свято, вигукують військовим: "Ганьба". На іншому відео представників ТЦК виганяють із закладу.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають право перевіряти військово-облікові документи у чоловіків мобілізаційного віку у публічних місцях, зокрема в готелях та ресторанах.

До слова, протягом 11 – 12 жовтня в Києві та інших містах України відбулися масові облави ТЦК. Зокрема, півсотні працівників військкомату у супроводі патрульних перевіряли документи у чоловіків, які були на концерті "Океан Ельзи" у київському "Палаці Спорту".