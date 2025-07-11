Як працює реєстр "Оберіг": звідки беруть дані та хто має доступ до них

У реєстрі "Оберіг" військовозобов'язані можуть оновлювати власні дані без візиту до ТЦК. Міноборони пояснило, звідки підтягується інформація до електронного реєстру.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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Як дані потрапляють в "Оберіг"?

Застосунок Резерв+ дозволяє військовозобов'язаним переглядати та оновлювати свої дані без фізичного відвідування ТЦК. Кожен користувач бачить лише власну інформацію, а доступ до персональних даних мають лише визначені структури.

Дані в Резерв+ надходять із єдиного реєстру "Оберіг". Це цифрова база обліку призовників, резервістів і військовозобов'язаних. Система створена для зменшення кількість помилок, економії ресурсів та забезпечення точнішого військового обліку.

Дані збираються з державних реєстрів:

База Центральної виборчої комісії,

Державна податкова служба,

Державна міграційна служба,

Міністерство освіти і науки,

Державна судова адміністрація,

Пенсійний фонд,

Міністерство соціальної політики,

Державна прикордонна служба,

Інші відомства.

Також інформацію до "Оберегу" вносять працівники ТЦК та СП на основі паперових карток обліку.

Доступ до "Оберегу" мають лише Міноборони, Генштаб, СБУ, СЗРУ та ТЦК як органи ведення. Змінювати дані можуть виключно уповноважені оператори ТЦК.

Нагадаємо, у застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплачувати штрафи. Це допомагає уникнути черг, а також дає знижку 50% за своєчасну оплату.