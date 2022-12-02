Про передачу не мовиться, – Ткаченко розповів цікаві деталі реєстрації Лаври у складі ПЦУ

У мережі з'явилася інформація, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру 1 грудня офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Вся територія святині є державною власністю.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури України Олександр Ткаченко, повідомляє 24 канал. За його словами, ці процеси не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз є в Києво-Печерській лаврі.

Цікаво Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ

Ткаченко розповів про "реєстрацію Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ"

Міністр наголосив, що вся Києво-Печерська лавра є державною власністю:

як Верхня, де розташовані заповідник та музеї,

так і Нижня, яку передали в безстрокову оренду УПЦ ще за часів президентства Віктора Януковича.

На території Верхньої Лаври розташований ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється,

– заявив Ткаченко.

Він додав, що, згідно з указом, є 2 місяці, щоб дослідити, яким чином в Нижній Лаврі УПЦ МП використовує державне майно,

"І власне, впродовж цих 2 місяців ми прийматимемо ті чи інші рішення", – пояснив очільник Мінкульту.

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На території Лаври зареєстрували нову юридичну особу

Ткаченко наголосив, що наразі не мовиться про передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ.

Насправді відбулась реєстрація юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в монастирі, який знаходиться навпроти території Верхньої Лаври й входить до відання заповідника. Далі більш детальне пояснення з юридичної сторони,

– зауважив міністр.

Юридична особа "СВЯТО-УСПЕНСЬКА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА/ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР/ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" з кодом ЄДРПОУ 14351528 зареєстрована багато років тому та функціонує за адресою вулиця Лаврська, 15 (Нижня Лавра).

Новостворена юридична особа "СВЯТО-УСПЕНСЬКА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА (ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)" з кодом ЄДРПОУ 45081205 зареєстрована за адресою вулиця Лаврська, 14 (Церква Феодосія Печерського, що безпосередньо поруч із Верхньою Лаврою).

За словами Ткаченка, на це є належна згода Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Подані для реєстрації нової юридичної особи документи відповідають чинному законодавству.

"Законодавство забороняє реєстрацію тотожних назв, але схожі назви дозволені. Реєстрація нової юридичної особи не створює нових майнових прав. Церква Феодосія Печерського та корпуси в межах мурів довкола неї перебували в користуванні ПЦУ і до реєстрації в ньому нової юридичної особи ПЦУ", – пояснив міністр.

Як у Лаврі прославляли "русскій мір"

У листопаді 2022 року у мережі опублікували обурливий ролик, знятий у Києво-Печерській лаврі. На відео видно, як у святині моляться за Росію. Зокрема, лунали такі огидні репліки:

"Дзвін пливе, пливе над Росією,

Прокидається Матінка – Русь".

Відео обурило українців. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що СБУ та поліція взялися розслідувати цю справу.

У СБУ заявили, що ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, чекає на "пробудження Матушкі – Русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України і її громадян. Служба безпеки обіцяє не допустити таких проявів.