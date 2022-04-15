Рейкова війна розгортається і на території Росії: успішні диверсії відбулися у 4 областях
Джерело:телеграм Беларускі Гаюн
На територію Росії перекинулася так звана рейкова війна. На залізницях чотирьох російських областях вже відбулися диверсії.
Партизани перешкоджають безпечному руху поїздів
Про рейкову війну повідомили білоруські партизани з посиланням на Спільноту залізничників Білорусі. Повідомляється про 4 успішні диверсії на залізниці Росії.
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У повідомленні йдеться, що рейкові партизани провели успішні акції за останні 2 тижні. Постраждали залізничні колії у чотирьох російських областях:
- Брянській;
- Орловській;
- Смоленській;
- Курській.
Відповідальність за деякі партизанські акції взяли на себе "Буслы ляцяць".
Партизани завдають шкоди комплексам СЦБ, які забезпечують безпечний рух поїздів. У релейних шафах СЦБ встановлюють спеціальні пристрої, які спрацьовують за таймером і повністю випалюють внутрішнє обладнання.
Партизани завдають шкоди комплексам СЦБ / Фото партизанів
Партизани завдають шкоди комплексам СЦБ / Фото партизанів
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