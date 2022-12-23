У Білорусі "рейкового партизана", якому силовики прострелили ноги, засудили до 16 років колонії

Білоруський "рейковий партизан" Віталій Мельник у березні підпалив релейну шафу світлофора автоматичного блокування. Це призвело до виведення з ладу систему сигналізації.

За інформацією білоруського проєкту допомоги політв'язням, Мельника засудили до 16 років позбавлення волі суворого режиму. Крім того, він має сплатити 3800 доларів, передає 24 канал.

Читайте також "Рейкові партизани" у Білорусі знищують колії поблизу України

Що відомо про справу Мельника

Віталій проживав у селі Хадаков Мінської області, де відбулося затримання. Відомо, що у нього є дружина і доросла дитина.

Під час затримання білоруські силовики прострелили чоловіку колінні суглоби. Він досі пересувається на милицях. У генпрокуратурі прокоментували, що чоловік нібито міг чинити "озброєний опір".

Мельнику інкримінували "акт тероризму", образу білоруського правителя Олександра Лукашенка та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

За підриви колій білоруським партизанам загрожує страта