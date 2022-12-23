У Білорусі "рейкового партизана", якому силовики прострелили ноги, засудили до 16 років колонії
Білоруський "рейковий партизан" Віталій Мельник у березні підпалив релейну шафу світлофора автоматичного блокування. Це призвело до виведення з ладу систему сигналізації.
За інформацією білоруського проєкту допомоги політв'язням, Мельника засудили до 16 років позбавлення волі суворого режиму. Крім того, він має сплатити 3800 доларів, передає 24 канал.
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Що відомо про справу Мельника
Віталій проживав у селі Хадаков Мінської області, де відбулося затримання. Відомо, що у нього є дружина і доросла дитина.
Під час затримання білоруські силовики прострелили чоловіку колінні суглоби. Він досі пересувається на милицях. У генпрокуратурі прокоментували, що чоловік нібито міг чинити "озброєний опір".
Мельнику інкримінували "акт тероризму", образу білоруського правителя Олександра Лукашенка та незаконне зберігання вогнепальної зброї.
За підриви колій білоруським партизанам загрожує страта
- Наприкінці червня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що проводить розслідування у справі підривів білоруських колій поблизу кордону з Україною.
- Рейкова війна деяких із білорусів почалася від моменту вторгнення Росії в Україну. Вони встановлювали спеціальні пристрої в релейні шафи, щоб ті по таймеру починали згорати зсередини.
- Таким чином, зокрема, вивели з ладу залізничні колії в Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях. Це суттєво погіршувало логістику російських військ, які наступали з боку Білорусі.
- Однак після одного з таких випадків 28 березня білоруські силовики зі стріляниною затримали чотирьох людей. Двох із затриманих тоді поранили. За скоєння зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання до смертної кари.