"Рейкові партизани" у Білорусі знищують колії поблизу України

У Білорусі громадяни взялися ділом протистояти російській агресії проти України. Люди знищують сигнальне обладнання залізниці та блокують колії.

"Рейкові партизани" діють на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей. Відповідальність на себе вже взяли "Бусли ляцяць" і BYpol. Про це повідомляють білоруські силовики.

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Напади на залізницю розпочали 28 лютого та продовжуються, зокрема:

у ніч на 2 березня у Стовпцях затримали чоловіка з дружиною, які на залізничних коліях підпалили колоди.

Вже вдень 2 березня у Жодіно затримали ще одного "рейкового партизана" – чоловіка 35 років.

У МВС Білорусі зазначили, що причиною цих нападів стало бажання білоруського народу допомогти Україні в боротьбі з агресією Росії. Люди готові протистояти режиму Путіна та Лукашенка, незважаючи на те, що за це їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

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