У Білорусі трьом "рейковим партизанам" загрожує страта

30 червня 2022 , 16:49
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Білоруські силовики продовжують розслідування щодо чоловіків, які виводили з ладу колію. За зриви планів російських окупантів "рейковим партизанам" загрожує смертна кара.

Про це стало відомо 29 червня, коли про розслідування написав Слідчий комітет Білорусі. Згодом у мережі повідомили, що мовиться про чоловіків, яких затримали наприкінці березня. 

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Що роблять "рейкові партизани"

У телеграмі "Беларускі Гаюн" повідомили, що рейкова війна деяких із білорусів почалася від моменту вторгнення Росії в Україну.  Вони встановлювали спеціальні пристрої в релейні шафи, щоб ті по таймеру починали згорати зсередини. 


Одна з релейних шаф, які підпалили / Фото телеграму "Беларускі Гаюн"

Таким чином, зокрема, вивели з ладу залізничні колії в Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях. Це суттєво погіршувало логістику російських військ, які наступали з боку Білорусі. Однак після одного з таких випадків 28 березня білоруські силовики зі стріляниною затримали чотирьох людей. Двох із затриманих тоді поранили.  


Затримання "рейкових партизанів" у Білорусі / Фото телеграму "Беларускі Гаюн"

У чому звинуватили білорусів 

Їхні силовики звинувачують чоловіків у підпалі релейної шафи в ніч на 1 березня. При цьому, білоруські слідчі кажуть, що чоловікам нібито за це платили "трішки більше ніж 1 000 рублів". Мовляв, це теракт, який організувала якась іноземна організація. 

Тепер кожному із затриманих звинувачують у порушенні таких статтей Кримінального кодексу: 

 участь в екстремістському формуванні;

  • акт тероризму, скоєний у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки, які створюють загрозу загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень;
  • навмисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створило загрозу аварії, аварії та загибелі людей;
  • зрада державі.

За скоєння зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання до смертної кари,
– зазначили силовики Білорусі. 

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Автор: Олександр Марчак