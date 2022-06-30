У Білорусі трьом "рейковим партизанам" загрожує страта

Білоруські силовики продовжують розслідування щодо чоловіків, які виводили з ладу колію. За зриви планів російських окупантів "рейковим партизанам" загрожує смертна кара.

Про це стало відомо 29 червня, коли про розслідування написав Слідчий комітет Білорусі. Згодом у мережі повідомили, що мовиться про чоловіків, яких затримали наприкінці березня.

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Що роблять "рейкові партизани"

У телеграмі "Беларускі Гаюн" повідомили, що рейкова війна деяких із білорусів почалася від моменту вторгнення Росії в Україну. Вони встановлювали спеціальні пристрої в релейні шафи, щоб ті по таймеру починали згорати зсередини.



Одна з релейних шаф, які підпалили / Фото телеграму "Беларускі Гаюн"

Таким чином, зокрема, вивели з ладу залізничні колії в Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях. Це суттєво погіршувало логістику російських військ, які наступали з боку Білорусі. Однак після одного з таких випадків 28 березня білоруські силовики зі стріляниною затримали чотирьох людей. Двох із затриманих тоді поранили.



Затримання "рейкових партизанів" у Білорусі / Фото телеграму "Беларускі Гаюн"

У чому звинуватили білорусів

Їхні силовики звинувачують чоловіків у підпалі релейної шафи в ніч на 1 березня. При цьому, білоруські слідчі кажуть, що чоловікам нібито за це платили "трішки більше ніж 1 000 рублів". Мовляв, це теракт, який організувала якась іноземна організація.

Тепер кожному із затриманих звинувачують у порушенні таких статтей Кримінального кодексу:

участь в екстремістському формуванні;

акт тероризму, скоєний у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки, які створюють загрозу загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень;

навмисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створило загрозу аварії, аварії та загибелі людей;

зрада державі.

За скоєння зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання до смертної кари,

– зазначили силовики Білорусі.

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