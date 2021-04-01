Рейтинг довіри знову очолив Зеленський, за ним – Кличко: результати опитування

Серед українських політиків рейтинг довіри очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 46% українців. Другу позицію посів Віталій Кличко, третю – Володимир Гройсман.

Про рівень довіри українців до політиків свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела група "Рейтинг".

Читайте також Порошенко та Медведчук очолили рейтинг недовіри українців

Яким є рівень довіри до політиків

Володимиру Зеленському довіряють 46% опитаних, не довіряють – 51%;

довіряють 46% опитаних, не довіряють – 51%; меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% опитаних українців, не довіряють – 54%;

довіряють 33% опитаних українців, не довіряють – 54%; колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%;

довіряють 32%, не довіряють – 58%; спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 31% опитаних, не довіряють – 36%;

довіряють 31% опитаних, не довіряють – 36%; лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють – 69%;

довіряють 29%, не довіряють – 69%; п'ятому президенту Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 75%;

довіряють 23%, не довіряють – 75%; одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 58%;

довіряють 23%, не довіряють – 58%; колишньому прем'єру Арсенію Яценюку довіряють 22% опитаних українців, не довіряють – 74%;

довіряють 22% опитаних українців, не довіряють – 74%; главі МВС Арсену Авакову довіряють загалом 22%, не довіряють – 68%;

довіряють загалом 22%, не довіряють – 68%; прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 51%.

Найменший рівень довіри українців, за даними опитування, має кум президента Росії Володимира Путіна – Віктор Медведчук. Лідеру "Опозиційної платформи – За життя" довіряють 15% українців, 74% – не довіряють.



Рівень довіри українців до політиків / Інфографіка групи "Рейтинг"

Що відомо про опитування? Його протягом 26 – 28 березня провела соціологічна група "Рейтинг". Методом телефонних інтерв'ю опитали 2 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.