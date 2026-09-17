Скільки українців довіряють Зеленському: соціологи опублікували дані після корупційних скандалів

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського за останній місяць залишився практично незмінним і становить 54%. Водночас 41% громадян висловлюють главі держави недовіру.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Який рейтинг довіри до президента України?

Повністю главі держави довіряють 18% респондентів, а ще 36% зазначили, що скоріше підтримують його. У таборі критиків 25% опитаних висловили абсолютну недовіру, тоді як 16% схиляються до негативного ставлення.

Найвищі показники позитивного балансу довіри соціологи зафіксували серед безробітних (+39%), студентів (+34%), а також військовослужбовців та працівників поліції (+32%).

У регіональному розрізі найбільшу прихильність демонструють жителі Півдня (+24%), а також Центру, Півночі та Сходу (+21% у кожному).

Хто найбільше критикує та підтримує владу

Порівняно вищий за середній рівень підтримки зберігається серед жінок і молоді віком 18 – 29 років – у обох групах позитивний баланс досягає +23%.

За типом населених пунктів найчастіше довіряють президенту мешканці містечок із населенням до 20 тисяч осіб (+26%) та селищ і сіл (+20%).

Натомість низький позитивний баланс соціологи зафіксували серед жителів великих міст (+4%), людей із вищою освітою (+7%) та мешканців західних областей (+3%).

Серед чоловіків кількість тих, хто довіряє і не довіряє президенту, виявилася однаковою – баланс становить 0%.

Найбільший рівень недовіри зафіксовано серед підприємців, самозайнятих осіб та фермерів (-12%). Також переважання негативного ставлення спостерігається серед громадян із дуже низьким рівнем статку (-9%), жителів Києва (-6%) та російськомовних громадян (-4%).

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Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, більшість українців вважають за необхідне продовжувати збройний опір російській агресії навіть у разі регулярних атак на енергетику.

Попри складні обставини війни, більша частина громадян продовжує називати себе щасливими.