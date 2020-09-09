Президент України Володимир Зеленський досі очолює рейтинг довіри серед українців. Чинному очільнику держави довіряють навіть більше, аніж його попередникам.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела група "Рейтинг". Опитування проводили 29 серпня – 3 вересня методом телефонного інтерв’ю (випадкова вибірка мобільних номерів).

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Рівень довіри до Зеленського на тлі інших політиків

Володимир Зеленський (довіряють – 44%, не довіряють – 51%)

Юрій Бойко (довіряють – 24%, не довіряють – 58%),

Юлія Тимошенко (довіряють – 22%, не довіряють – 74%),

Петро Порошенко (довіряють – 22%, не довіряють – 75%).

Крім того, чинному президенту цілком довіряють 17%, а зовсім не довіряє 31%. Решта отримали фактично однаковий відсоток довіри. Щодо тих, кого недолюблюють українці, то це Петро Порошенко (зовсім не довіряють 59%) і Юлія Тимошенко (52%).



Наскільки жителі України довіряють місцевим політикам / Дані соцопитування групи "Рейтинг"

Цікаво, що Зеленського більше підтримують люди від 18 до 29 років. А Бойка – здебільшого пенсіонери. Натомість Порошенку довіряють практично однаково всі вікові групи.



Рівень довіри до українських політиків за віком / Дані соцопитування групи "Рейтинг"

Як довіряють українці трьом останнім президентам України

Володимир Зеленський (довіряють – 44%, не довіряють – 51%), Петро Порошенко (довіряють – 22%, не довіряють – 75%), Віктор Янукович (довіряють – 26%, не довіряють – 68%).

Цікаво Що формує думку українців щодо Зеленського та Верховної Ради: пояснення соціолога



Як в Україні довіряють трьом останнім президентам / Дані соцопитування групи "Рейтинг"

Докладніше про опитування

Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Участь у опитуванні взяли 10тисяч респондентів.