Рейтинг економічного потенціалу міст України: Львів лідирує, Одеса пасе задніх
Відома стартап-платформа та дослідницький центр StartupBlink дослідив економічний потенціал різних міст України. Які місця рейтингу посіли регіони України – читайте далі.
StartupBlink прагне сприяти зростанню стартових екосистем у всьому світі, демонструючи менші екосистеми, які зазвичай не охоплюються пресою та іншими дослідницькими організаціями. Саме тому організація щорічно складає рейтинг міст з економічним потенціалом, повідомляє Emerging Europe.
Важливо Росія увійшла до топ-10 найменш миролюбних країн світу, Україна на 16-й позиції
Рейтинг економічного потенціалу міст
- 1 місце – Тбілісі (Грузія);
- 2 місце – Львів;
- 3 місце – Київ та Харків; Кишинів (Молдова);
- 4 місце – Бухарест (Румунія);
- 5 місце – Дніпро;
- 6 місце – Гомель (Білорусь), Одеса, Ереван (Вірменія)
Рейтинг економічного потенціалу міст / Фото Emerging Europe
Водночас у звіті Startup Blink, Київ назвали найкращою екосистемою старту в Європі. Загалом у дослідженні взяли участь 1 000 міст по всьому світу. Українська столиця опинилася на 32-й сходинці.
Startup Blink оцінював міста відповідно до кількості стартапів та тим, наскільки добре вони стимулюють інновації та бізнес-середовища.
Окрім того, Україна має найбільший пул ІТ-робочої сили в Європі – понад 16 000 ІТшників та 130 000 випускників інженерії щорічно.
Зверніть увагу Названо найкомфортніші міста України: рейтинг
Що відомо про StartupBlink
- Це проєкт, що уособлює у собі найповнішу у світі інтерактивну мапу екосистем стартапів, інкубаторів та коворкінгів, яка показує їх стан по всьому світу.
- Метою створення мапи є розвиток та об'єднання світової стартап-спільноти. Вона дозволяє фільтрувати стартапи по галузі та розташуванню.