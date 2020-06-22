Відома стартап-платформа та дослідницький центр StartupBlink дослідив економічний потенціал різних міст України. Які місця рейтингу посіли регіони України – читайте далі.

StartupBlink прагне сприяти зростанню стартових екосистем у всьому світі, демонструючи менші екосистеми, які зазвичай не охоплюються пресою та іншими дослідницькими організаціями. Саме тому організація щорічно складає рейтинг міст з економічним потенціалом, повідомляє Emerging Europe.

Важливо Росія увійшла до топ-10 найменш миролюбних країн світу, Україна на 16-й позиції

Рейтинг економічного потенціалу міст

1 місце – Тбілісі (Грузія);

2 місце – Львів ;

; 3 місце – Київ та Харків ; Кишинів (Молдова);

; Кишинів (Молдова); 4 місце – Бухарест (Румунія);

5 місце – Дніпро ;

; 6 місце – Гомель (Білорусь), Одеса, Ереван (Вірменія)



Рейтинг економічного потенціалу міст / Фото Emerging Europe

Водночас у звіті Startup Blink, Київ назвали найкращою екосистемою старту в Європі. Загалом у дослідженні взяли участь 1 000 міст по всьому світу. Українська столиця опинилася на 32-й сходинці.

Startup Blink оцінював міста відповідно до кількості стартапів та тим, наскільки добре вони стимулюють інновації та бізнес-середовища.

Окрім того, Україна має найбільший пул ІТ-робочої сили в Європі – понад 16 000 ІТшників та 130 000 випускників інженерії щорічно.

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