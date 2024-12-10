У Politico оприлюднили рейтинг найвпливовіших людей Європи 2025 року: серед них є українець

Видання Politico у вівторок, 11 грудня, опублікувало рейтинг найвпливовіших людей Європи. Їх розподілили за трьома категоріями.

До рейтингу також потрапив українець. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Особливості рейтингу Politico

У рейтингу Politico традиційно є три категорії:

"діячі" – ті, хто найбільш вміло нав'язує свою волю,

"руйнівники" – ті, хто розхитує статус-кво,

"мрійники" – чиї сміливі ідеї викликають дискусії.

Саме вони, на думку видання, формуватимуть європейську політику у майбутньому 2025 році.

Укладачі рейтингу зауважили, що "були вражені помітною відсутністю знайомих облич, які зазвичай домінують у коридорах влади", бо вони опинилися осторонь.

У Politico також помітили зростання позиції Польщі у Європі, а також впливу правих популістів і ультранаціоналістичних діячів.

Хто увійшов до рейтингу Politico

До категорії "діячів" потрапив російський диктатор Владімір Путін. Politico назвало його "імперіалістом". Поряд із ним серед інших розташувався прем'єр Польщі, "опора" Дональд Туск та голова Євроради Антоніу Кошта у підкатегорії "мистецтво угоди".

Серед "руйнівників" виявилася ультраправа французька політикиня із проросійською позицією, "дамоклів меч" Марін Ле Пен, а також німецька "подруга Путіна", за означенням Politico, "підкова" Сара Вагенкнехт.

У категорії "мрійників" опинився керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Його у рейтингу називають "фіксером". У цьому списку також є віцепрезидентка Єврокомісії, "кассандра" Кая Каллас, прем'єр Угорщини, "глобаліст" Віктор Орбан, голова МЗС Польщі, "вашингтонець" Радослав Сікорський та Папа Франциск, якого у рейтингу називають "лебединою піснею".

Вони розмістили на 2 – 9 позиціях у своїх категоріях. А от ім'я найвпливовішої людини в Європі оголосять під час прямої трансляції 10 грудня о 20:00 за американським часом.