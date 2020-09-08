Які партії можуть пройти до Київради на виборах: рейтинг
Найбільші шанси пройти до Київської міської ради на місцевих виборах у 2020 році має партія "УДАР Віталія Кличка". На другому місці "Європейська солідарність", а от рейтинг "Слуги народу" опустився.
За "УДАР" готові проголосувати 28,6% киян, серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
До теми Рейтинги кандидатів у мери Києва: хто може очолити столицю
Опитування проводили у період з 31 серпня по 1 вересня. У ньому взяли участь 1200 киян.
Які партії підтримують у Києві:
- "Європейська солідарність" – 14% виборців;
- "Слуга народу" – 10,7%;
- "Перемога Пальчевського" – 6,9%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 6,8%;
- "Голос" – 6,5%;
- "Батьківщина" – 6,4%;
- "Сила і честь" – 5,5%;
- "Партія Шарія" – 3,8%;
Рейтинг інших поліітсил становить менше 3%. Не визначилися за кого голосувати близько 13% киян.
Рейтинг партій у Києві / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг".
В опитуванні, проведеному 31 серпня – 1 вересня, взяли участь 1200 людей. Респондентів опитували за допомогою телефонних інтерв'ю. Номери людей добирались випадково. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.
Хто очолює рейтинг кандидатів у мери Києва
Згідно з результатами опитування, яке провів Центр Разумкова у липні та серпні, столицю може очолити чинний мер Віталій Кличко. Відрив Кличка від інших кандидатів становить близько 30%. Інших кандидатів планує підтримати менша частина виборців.
- Андрій Пальчевський – 8% виборців;
- Олександр Попов – 7%;
- Ірина Верещук – 5,5%;
- Сергій Притула – 5%.