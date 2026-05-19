Війна більше не об'єднує навколо Путіна: навіть "патріоти" показово змінюють риторику

В Росії два соціологічних центри, які перебувають під контролем Кремля, нещодавно оприлюднили дані, які вказують на падіння рейтингів Путіна серед населення. Була версія, що це зробили для того, аби адміністрація президента прокинулась і почала політтехнологічними засобами підвищувати його.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політолог Олександр Морозов, додавши, що певні рухи від АП дійсно були. Кремль показав кадри, як Путін зустрівся зі своєю шкільною вчителькою Вірою Гуревич, маючи на меті продемонструвати його "людяність". Однак такі кроки були мляві й врешті силове оточення Путіна дало команду більше не публікувати дані про його рейтинг.

Дивіться також Губернатори Бєлгородщини та Брянщини – на вихід: в ISW пояснили, навіщо Путін звільнив їх

Росіяни не розуміють перспектив війни

Рішення силовиків припинити оприлюднювати дані соцопитувань росіян щодо Путіна виглядає, зі слів політолога, дивно. Адже це вказує на слабкість і раніше російський диктатор сам підвищував собі рейтинг або з цим займалися його політтехнологи, шукати варіанти як це зробити. Сьогодні ж ситуація інша.

Це говорить про певну тріщину. Є втома в російського населення від незрозумілості перспектив війни. Обіцянка, яку Путін не раз озвучував про те, що цілі "сво" будуть досягнуті, зайшли у глухий кут. На це накладається не дуже переконлива економічна ситуація,

– пояснив Морозов.

Невдоволення зростає і серед прихильників режиму

Політолог звернув увагу, що і лояльні Кремлю особи починають висловлювати невдоволення. Зокрема, Наталя Касперська, впливова особа в сфері ІТ, яка у свій час займалась кібербезпекою спільно з ФСБ, пішла на прямий конфлікт. Вона виступила проти блокування VPN. Як відомо, росіянам нині обмежують доступ до інтернету.

Серед люксового прошарку обурення висловила російська блогерка Вікторія Боня, звернувшись публічно до Путіна і перелічивши проблеми, які виникли в Росії та які турбують населення. Вона озвучила, що росіянам страшно від того, що відбувається.

Одночасно з цим почалась хвиля проти "Z-блогерів", їм погрожують. Ще 2 роки тому за часів Шойгу, якому вони всі підпорядковувалися, почали проводити наради і давати їм вказівки. Пройшов час і сьогодні серед так званих воєнкорів очевидно є криза. Вони перебувають у своїй окремій паніці,

– розповів Морозов.

Підсумовуючи, політолог зробив висновок, що в Росії назріває певна ситуація, настрої в різних прошарках суспільства стають однакові – невдоволення. Він прогнозує, що Кремль буде на це реагувати як репресивними заходами, так і спробує задобрити. Однак Морозов впевнений, що сьогодні становище для нього є в рази складнішим, ніж рік чи два тому.

В оточенні Путіна триває війна за виживання

Нагадаємо, журналіст та аналітик-міжнародник Олександр Демченко висловив думку, що сьогодні в Росії силове крило Путіна воліє повністю контролювати виконавчу владу. Боротьба розгорнулась між ФСБшниками й олігархами. Перші вже тримають на контролі низку процесів, які обурили росіян, зокрема щодо введення обмежень інтернету, що порушило роботу багатьох важливих сервісів.

Демченко прогнозує, що скоро в Росії буде перезавантаження уряду і вказав на те, що зокрема будуть змінені певні міністри й Набіулліна, яка нині очолює Центробанк Росії.

Якщо раніше Путін намагався балансувати між цими кланами, то сьогодні від нього очікують визначитися на чиєму боці він буде. ФСБ намагається настрахати диктатора і отримати від нього по максимуму, аби той віддавав більше ресурсів, боючись свого усунення.

"Кухонна революція" в Росії: який сценарія готує ФСБ?

Не виключає сценарій того, що Путіна можуть прибрати, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Раніше він вказав на тенденцію, яка проглядається в Росії – там з'явився термін "кухонна революція". Схожі процеси були за часів Брежнєва, коли населення ставило під сумнів правильність дій владної верхівки, але через страх обговорювало політичні теми суто в себе дома, зокрема на кухні. Він нагадав, що історія циклічна і розвал Росії цілком реальний.

Клочок також зауважив, що Путін може повторити долю Сталіна, коли йому вчасно не нададуть медичну допомогу, не підпустять до нього лікарів і це стане його кінцем. Він вважає, що ФСБ подібний варіант не відкидає і відпрацьовує його.