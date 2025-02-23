Міноборони попередило про тимчасові технічні труднощі в Резерв+

У неділю, 23 лютого, у роботі застосунку Резерв+ фіксують проблеми. Тимчасові труднощі можуть вплинути на оновлення військово-облікових документів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

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Що зараз з робою застосунку Резерв+

У Міноборони пояснили, що фіксують нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це ж може мати вплив на оновлення документів у Резерв+

Усі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні,

– радять у міністерстві.

Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом.

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До слова, відстрочка від мобілізації видається на три місяці – кожні 90 днів підстави для цього мають перевірятись заново. Це пов'язано з продовженням воєнного стану та мобілізації, яке також відбувається кожні три місяці.