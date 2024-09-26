У Резерв+ та Армії+ з'являться нові функції: у Міноборони пояснили, про що йдеться

У мобільних застосунках Резерв+ та Армія+ мають з'явитися нові функції, які очікували користувачі. Оголосити про реліз цих функцій уже мають найближчими днями.

Про це в етері національного маратону повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

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Які функції з'являться у Резерв+ і Армії+

Катерина Черногоренко наголосила, що мобільний застосунок Резерв+ – наймасовіший продукт Міністерства оборони за весь час. Його використовує близько 3,5 мільйонів користувачів, а загалом було близько 10 мільйонів завантажених електронних військових-облікових документів.

"Це реалізація нашої стратегії, яка звучала наступним чином – "Зручні сервіси від держави для військовозобовʼязаних і для військовослужбовців". Що стосується військовослужбовців, ми запустили 8 серпня застосунок Армія+. Це безпосередній специфічний застосунок, цифрова зброя наших військових", – сказала заступниця глави Міноборони.

Вона підкреслила, що завдяки Армії+ уже понад 270 тисяч військових можуть подавати електронні рапорти, які є першим і важливим кроком у депаперізації нашої армії.

Водночас Черногоренко розповіла, що зараз у міністерстві працюють над Резерв+, Армія+ і DELTA.

Як я сказала, Резерв+ очікує декілька дуже запитуваних сервісів з боку наших користувачів. Це і відстрочки, і онлайн-рекрутинг. Буквально дуже скоро, днями ми анонсуємо точну дату, коли ми будемо готові зробити реліз цих нових функцій,

– розповіла вона.

А в Армії+, за словами заступниці Міністра оборони, наприкінці вересня – напочатку жовтня запустять новий модуль онлайн-навчання разом з нашими партнерами і Генштабом.