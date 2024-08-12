У застосунку Резерв+ з'явиться онлайн-відстрочка: у Міноборони сказали, хто її зможе отримати

У застосунку Резерв+ планують впровадити нові функції. Там з'явиться можливість оформити онлайн-відстрочку.

Про це в етері національного маратону розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

До теми Міноборони та МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на ВЛК, – Черногоренко

Хто зможе отримати відстрочку у Резерв+

За словами Черногоренко, упродовж 2024 року в застосунку Резерв+ мають з’явитися електронне направлення на ВЛК та онлайн-вишколи. Окрім цього, планують впровадити відстрочки для студентів і багатодітних батьків, а також онлайн-рекрутинг.

Реалізувати онлайн-відстрочку планують через інтеграцію з іншими реєстрами.

Максимально правильно буде не змушувати громадян стояти у чергах, а власне зробити проактивну відстрочку для цих громадян. Автоматичну відстрочку. Тобто як тільки ми отримаємо таку інформацію з відповідних реєстрів, то одразу відобразимо її в Резерв+,

– наголосила заступниця глави Міноборони.

За її словами, зараз цей процес перебуває в реалізації, і найближчим часом міністерство планує випустити це оновлення.

Катерина Черногоренко також зауважила, що попри те, що строки на оновлення даних вже пройшли, застосунок Резерв+ продовжує мати попит. У ньому громадяни авторизуються та оновлюють свої дані щодня.