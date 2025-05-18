Нова функція у Резерв+ полегшить взаємодію з ТЦК: Міноборони привідкрило завісу

Невдовзі у Резерв+ з'явиться автоматичне підтвердження від ТЦК при генеруванні направлення на ВЛК. Це значно скоротить час очікування документа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Що відомо про зміни щодо ВЛК в Резерв+

Катерина Черногоренко нагадало, що нещодавно Міноборони додало в Резерв+ можливість оформити електронне направлення на ВЛК. Наразі команда працює над тим, аби покращити функціонал.

Не потрібно буде навіть очікувати його (направлення на ВЛК – 24 Канал) протягом декількох годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК,

– вказала вона.