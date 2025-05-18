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24 Канал Новини України Нова функція у Резерв+ полегшить взаємодію з ТЦК: Міноборони привідкрило завісу
18 травня, 21:35
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Нова функція у Резерв+ полегшить взаємодію з ТЦК: Міноборони привідкрило завісу

Дмитро Усик
Основні тези
  • У Резерв+ з'явиться функція автоматичного підтвердження від ТЦК при генеруванні направлення на ВЛК.
  • Це нововведення значно скоротить час очікування документа.

Невдовзі у Резерв+ з'явиться автоматичне підтвердження від ТЦК при генеруванні направлення на ВЛК. Це значно скоротить час очікування документа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Що відомо про зміни щодо ВЛК в Резерв+

Катерина Черногоренко нагадало, що нещодавно Міноборони додало в Резерв+ можливість оформити електронне направлення на ВЛК. Наразі команда працює над тим, аби покращити функціонал.

Не потрібно буде навіть очікувати його (направлення на ВЛК – 24 Канал) протягом декількох годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК, 
– вказала вона.

Черногоренко зауважила, що ця функція ще більше спростить і зробить взаємодію між громадянами та ВЛК ще більш зручною.

До речі, українці вже оформили 333 тисячі відстрочок через Резерв+ – це кожна третя відстрочка. Загальна кількість користувачів у застосунку досягнула 4 мільйонів.