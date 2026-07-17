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24 Канал Новини України Треба носити паперові документи: Резерв+ може не працювати 4 дні
17 липня, 23:40
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Оновлено - 23:42, 17 липня

Треба носити паперові документи: Резерв+ може не працювати 4 дні

Анастасія Колеснікова

Наступні чотири дня військовозобов'язаним краще носити із собою військово-обліковий документ у паперовому вигляді. У цей час застосунок "Резерв+" може не працювати.

Відповідне оголошення поширило Міністерство оборони.

Що відомо про зміни у роботі Резерв+?

Так, з 18 до 22 липня застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. Ці роботи проводитимуть переважно вночі. 

Однак військовозобов'язаним варто подбати про фізичний документ при собі. Можна завчасно завантажити PDF-версію.

У міністерстві уточнили, як це зробити:

  • на головному екрані застосунку треба натиснути та вибрати "Завантажити PDF". 

У відомстві радять роздрукувати документ за можливості.

Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі,
 – пообіцяли у Міноборони.

Нагадаємо, що за час роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони в Україні запровадили нові контракти для добровільного вступу до Сил оборони через застосунок Резерв+. 

У застосунку можна переглянути вакансії, обрати напрям служби та подати заявку. Після цього з кандидатом зв'язується рекрутер, проводить співбесіду, а за згоди контракт можна підписати онлайн. 

Нові контракти передбачають чітко визначений термін служби та гарантовану відстрочку після її завершення. 

У Міноборони повідомили, що понад 2 тисячі людей вже подали заявки на укладення такого контракту через Резерв+.

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