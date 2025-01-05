У Резерв+ відновили відстрочки для багатодітних батьків

Після масштабної кібератаки на державні реєстри не працювала низка сервісів. Зокрема, неможливо було подати відстрочку багатодітним батькам через Резерв+.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Катерини Черногоренко. 20 грудня чиновниця повідомила: "Резерв+" уже працює, але не для багатодітних. Так сталося через роботи на стороні Мін'юсту щодо Державного реєстру актів цивільного стану.

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Що відомо про відновлення відстрочок для багатодітних через Резерв+

Власне, допис Черногоренко дуже короткий.

В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків,

– написала вона.

Багатодітні – саме та категорія, для якої можливість подати відстрочку через "Резерв+" відкрили найпізніше. Це було пов'язано з необхідністю перевірки наявності боргів по аліментах.

На початку листопада подати заяву на відстрочку через "Резерв+" могли студенти та люди з інвалідністю. Для багатодітних батьків, що виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі, така можливість з'явилася 20 листопада.