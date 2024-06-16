Що робити, якщо у Резерв+ отримали сповіщення "у розшуку"

До 16 липня усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАПі або Резерв+. У мережі деякі військовослужбовці поскаржилися, що отримали в застосунку сповіщення "у розшуку".

Що робити, якщо у Резерв+ показує статус "у розшуку", відповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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У Резерв+ показує "у розшуку"

Цільовою аудиторією Резерв+ є військовозобов'язані. Якщо військовослужбовець авторизувався в застосунку, оновив дані та побачив статус "у розшуку", – це є помилкою.

Ми налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб усі військові були виключені з розшуку. Якщо військовослужбовець має можливість, він може звернутися до ТЦК для актуалізації статусу,

– розповіла Катерина Черногоренко.

Додала, якщо можливості звернутися до ТЦК немає, варто зачекати. Адже зовсім скоро буде реалізований застосунок для військових Армія+. Тож цю прикру помилку щодо розшуку буде виправлено, наголосила заступниця міністра.

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Скільки українців зняли з безпідставного "розшуку"

Наприкінці травня в Міноборони повідомили, що виправили помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку". Його безпідставно відображало в понад 700 тисяч українців. Серед них і військовослужбовці.