У Резерв+ запустилися онлайн-відстрочки від мобілізації: офіційна заява від Міноборони

У Міністерстві оборони офіційно прокоментували впровадження відстрочок через застосунок Резерв+. Новація запрацювала вже 8 листопада, але не для всіх користувачів.

Наприклад, подати заяву на відстрочку могли тільки власники айфонів. Тепер оновлена версія застосунку доступна і в AppStore, і в PlayMarket, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Подати заяву на відстрочку можна онлайн через Резерв+

Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше – запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону,

– пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Поки сервіс онлайн-відстрочок доступний для двох категорій:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку (здобувають ступінь магістра після бакалавра або навчаються в аспірантурі після магістратури).

Далі в МО обіцяють запустити відстрочки для багатодітних батьків, які мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Поки що триває бета-тестування.

Згодом таку можливість нададуть іншим категоріям військовозобов'язаних.

Подати запит на відстрочку можуть і власники телефонів на Android / Скриншоти 24 Каналу

Щоб побачити в меню пункт "подати запит", слід оновити застосунок.

"Онлайн-відстрочка працює дуже просто. Необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі", – говорять у МО.

Люди з інвалідністю будуть отримувати відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти будуть отримувати відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

