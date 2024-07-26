У Резерв+ важливе оновлення: які дані з'являться у застосунку

У застосунку Резерв+ зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. Однак така послуга доступна не для всіх.

У Міністерстві оборони повідомили, що наразі ця послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

До теми У Резерв+ з'явилася позначка про вчасне оновлення даних

У Резерв+ будуть актуальні дані про бронювання

Відтепер заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг. Так, щоб отримати актуальний статус у застосунку Резерв+, необхідно виконати кілька простих кроків:

Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані. У спадному меню вибрати "Оновити документ".

Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини,

– розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Як отримати актуальні дані в застосунку: дивіться відео

Водночас у Міноборони повідомили, що на порталі Дія 17 липня почало працювати електронне бронювання. Відтоді понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств вже заброньовано онлайн.

У Міноборони додали, що застосунок Резерв+ продовжує оновлюватись. Команда активно працює над новими функціями, зокрема, автоматичними відстрочками для певних категорій громадян.