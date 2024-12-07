Режиму Асада у Сирії лишились лічені дні, – CNN

В адміністрації чинного президента США Джо Байдена на тлі надзвичайного швидкого просування повстанців у Сирії все більше бачать можливість падіння режиму Башара Асада. Це може трапитися вже найближчими днями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN, виданню про це розповіли щонайменше 5 американських чиновників. Зазначається, що війська режиму "впали та розтанули", залишивши крихку армію".

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Що у США кажуть про війну у Сирії

Як пише CNN, якщо подібний аналіз американських посадовців справдиться, то це стане свідченням вражаюче швидкого падіння сирійського диктатора та втрати його влади з початку війни у 2011 році, яка ще до минулого тижня перебувала у сталому становищі.

Ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку подобу влади,

– вважає один зі співрозмовників видання.

На думку джерела, єдине, що могло б затримати перемогу повстанців – це добре організований переворот і реорганізація, але люди диктатора Асада, як зазначається, добре попрацювали над тим, щоб придушити будь-яких потенційних конкурентів.

"Адміністрація Байдена була здивована швидкістю просування повстанців, яке почалося минулого тижня. Війська режиму впали та розтанули, залишивши крихку армію, яка захищала президента та Дамаск", – пише CNN.

До слова, згідно з останніми даними, повстанці боряться за місто Хомс, яке вважається "останньою фортецею" перед Дамаском. Водночас до сирійської столиці повстанці також підступають з півдня, з боку ізраїльсько-йорданського кордону. Сирійська армія вищезгадане заперечує.