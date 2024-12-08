"Так завжди було і буде з усіма диктаторами": в Україні відреагували на падіння режиму Асада

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на падіння режиму Башара Асада в Сирії. Він наголосив, що така доля чекає на всіх диктаторів, які покладаються на Путіна.

Дипломат додав, що зараз основна мета – відновити безпеку в Сирії та захистити людей від насильства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пресслужби МЗС.

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В Україні відреагували на падіння режиму Асада в Сирії

Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається,

– підкреслив Андрій Сибіга.

За його словами, зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

В МЗС додали, що необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", – наголосили у відомстві.