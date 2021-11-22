Режим Лукашенка змінив тактику перекидання мігрантів, – Литва
22 листопада 2021 , 13:58Читать новость на русском
Джерело:Delfi
За 21 листопада з Білорусі до Литви хотіли потрапити 70 нелегальних мігрантів. Оцінивши ситуацію, Литва заявила, що Білорусь змінила тактику перекидання мігрантів.
Про таке спостереження розповіли у Службі охорони держкордону Литви. Голова Рустам Любаєв пояснив, як виглядає нова тактика мігрантів.
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"Ми помітили, що змінилася тактика. Білоруські силовики заштовхують в Литву невеликі групки мігрантів, по 3 – 5 людей", – зауважив Любаєв.
Така тактика є хитрішою, адже для литовських прикордонників ускладнюється процес пошуку цих груп. Важко їх ловити.
Однак цих людей затримують,
– запевнив Любаєв.
Криза на кордоні Литви: що відомо
- Від початку серпня до Литви з Білорусі не впустили приблизно 7250 нелегальних мігрантів.
- Водночас загалом від початку 2021 року незаконно потрапили до Литви понад 4000 мігрантів.
- Схожа ситуація з мігрантами з Білорусі триває і на кордоні Польщі.
- Країни Заходу вважають, що це організований наплив мігрантів і у такий спосіб Олександр Лукашенко мститься за введені проти його режиму санкції.