Україна запроваджує режим припинення вогню в Олешках

Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Він почне діяти о 03:00 27 жовтня за київським часом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Що відомо про режим припинення вогню в Олешках?

Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі. Він почне діяти з 03:00 27 жовтня за київським часом.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян,

– заявили у Генштабі.

Режим припинення вогню має створити умови для проведення гуманітарної операції. Її мета – допомогти цивільному населенню в Олешках, де через російську окупацію та бойові дії люди стикаються з небезпекою.

Нагадаємо, гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області планують провести в кілька етапів. За домовленостями України та Росії, вона передбачає доставку вантажу, технічне розмінування та забезпечення можливості для цивільних виїхати з міста.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, режим тиші діятиме не лише в районі Олешок, а й на територіях, через які проходитимуть етапи операції. Кожен із них може тривати від одного до кількох днів. Українська сторона поступово інформуватиме про результати проведених заходів.

На першому етапі планують забезпечити доступ до міста та створити умови для безпечного виїзду цивільного населення. Мешканці Олешок самостійно вирішуватимуть, куди евакуюватися.